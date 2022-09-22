Якою може бути зима в Україні - Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що робили висновки, за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття.

Останнім часом у засобах масової інформації, соціальних мережах поширюються повідомлення про надзвичайно сувору зиму 2022-2023 років.

Подібна інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі не дозволяє складати прогнози розвитку атмосферних процесів з такою великою завчасністю.

Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років, створення відповідних баз даних в українських метеорологів с можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні.

Саме такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку синоптичної ситуації, надавати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та враховувати ці рекомендації при прийнятті управлінських рішень.

Фото: Укргідрометцентр

Результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про наступне:

перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;

середня мiсячна температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилась на 2,0-2,5 градуса;

суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурними показниками нижче нуля градусів;

сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилась у 2 рази;

кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;

перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення здійснюється у першій декаді квітня та раніше (закінчення опалювального періоду).

Фото: pixabay.com

За результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити наступні висновки:

середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуса вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років;

ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною;

цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб;

перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Нагадаємо, народний синоптик розповів, коли до України прийде потепління.

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