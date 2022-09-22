День осіннього рівнодення: прогноз погоди в Україні на 23 вересня

Від 23 вересня до 22 грудня зменшуватиметься день.

У п'ятницю, 23 вересня, в Україні буде переважати дощова погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"У п'ятницю розпочинається осінь. Астрономічна. Тобто, 23 вересня приходить до нас День осіннього рівнодення. І з нього починає зменшуватися день. У п'ятницю в більшості областей України знову переважатиме волога погода з періодичними дощами. Виняток - смуга від Сумщини, через Полтавщину, Дніпро з районами, Миколаївщину, Херсонщину до Криму. Тут опади малоймовірні", - прогнозує синоптикиня.

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Щодо температури повітря, то вона передбачається невисокою, вдень очікується 10-15°, найтепліше буде на Запоріжжі, Донеччині, Миколаївщині та в Криму - 15-19°.

У Києві на День осіннього рівнодення місцями пройде дощ, протягом дня температура повітря становитиме 10-12°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року. А народний синоптик розповів, коли до України прийде потепління.

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