Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Церковний календар на вересень 2022 року

Дата публікації
Перегляди
4683
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Церковний календар на вересень 2022 року

Церковний календар на вересень 2022 року / Фото: Pexels

Церковний календар за днями на вересень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в перший місяць осені.

У вересні 2022 року на вірян чекає кілька великих церковних свят. Зокрема, два дванадесятих свята - Різдво Богородиці і Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Також в перший місяць осені будуть такі православні свята як Усікновення глави Івана Предтечі, день пам'яті Віри, Надії і Любові та матері їхньої Софії.

Далі - більш докладний церковний календар на вересень 2022 року.

Православний календар на вересень 2022 на кожну дату

  • 1 вересня – мученика Андрія Стратилата та інших;
  • 2 вересня – пророка Самуїла;
  • 3 вересня – апостола Тадея та мученика Васси;
  • 4 вересня – мучеників Агатоніка, Северіяна, Зенона та інших;
  • 5 вересняВіддання Успіння Пресвятої Богородиці, а також мученика Луппа, священномученика Іринея Ліонського;
  • 6 вересня – священномученика Євтихія;
  • 7 вересня – апостолів Тита і Варфоломея;
  • 8 вересня – мучеників Адріяна та Наталії;
  • 9 вересня – преподобного Пімена;
  • 10 вересня – преподобного Мойсея Мурина та святого Августина, єпископа Іппонського;
  • 11 вересняУсікновення глави святого Івана Хрестителя;
  • 12 вересня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;
  • 13 вересня Покладення пояса Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – преподобного Симеона Стовпника;
  • 15 вересня – мученика Маманта та святого Івана Посника, патріарха Царгородського;
  • 16 вересня – священномученика Антима, єпископа Никодимії та преподобного Теоктиста;
  • 17 вересня – священномученика Вавили, єпископа Антіохії та пророка Мойсея Боговидця;
  • 18 вересня – пророка Захарії, батька святого Іоанна Хрестителя;
  • 19 вереснячудо архиєпископа Михаїла, мучеників Євдокії та інших;
  • 20 вересня – мученика Созонта;
  • 21 вересняРіздво Пресвятої Богородиці;
  • 22 вересня – праведних Йоакима й Анни, також мученика Северіяна;
  • 23 вересня – мучеників Минодори, Митродори та Німфодори;
  • 24 вересня – преподобної Теодори Олександрійської;
  • 25 вересняВіддання Різдва Пресвятої Богородиці, священномученика Автонома;
  • 26 вересня – священномученика Корнилія;
  • 27 вересняВоздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
  • 28 вересня – великомученика Микити;
  • 29 вересня – великомучениці Євфимії;
  • 30 вереснямучениць Софії, Віри, Надії та Любові.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Наступна публікація