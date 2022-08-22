Церковний календар за днями на вересень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в перший місяць осені.

У вересні 2022 року на вірян чекає кілька великих церковних свят. Зокрема, два дванадесятих свята - Різдво Богородиці і Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Також в перший місяць осені будуть такі православні свята як Усікновення глави Івана Предтечі, день пам'яті Віри, Надії і Любові та матері їхньої Софії.

Далі - більш докладний церковний календар на вересень 2022 року.

Православний календар на вересень 2022 на кожну дату