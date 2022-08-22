Церковний календар за днями на вересень 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які свята святкуватимуть віряни в перший місяць осені.
У вересні 2022 року на вірян чекає кілька великих церковних свят. Зокрема, два дванадесятих свята - Різдво Богородиці і Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Також в перший місяць осені будуть такі православні свята як Усікновення глави Івана Предтечі, день пам'яті Віри, Надії і Любові та матері їхньої Софії.
Далі - більш докладний церковний календар на вересень 2022 року.
Православний календар на вересень 2022 на кожну дату
- 1 вересня – мученика Андрія Стратилата та інших;
- 2 вересня – пророка Самуїла;
- 3 вересня – апостола Тадея та мученика Васси;
- 4 вересня – мучеників Агатоніка, Северіяна, Зенона та інших;
- 5 вересня – Віддання Успіння Пресвятої Богородиці, а також мученика Луппа, священномученика Іринея Ліонського;
- 6 вересня – священномученика Євтихія;
- 7 вересня – апостолів Тита і Варфоломея;
- 8 вересня – мучеників Адріяна та Наталії;
- 9 вересня – преподобного Пімена;
- 10 вересня – преподобного Мойсея Мурина та святого Августина, єпископа Іппонського;
- 11 вересня – Усікновення глави святого Івана Хрестителя;
- 12 вересня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;
- 13 вересня – Покладення пояса Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – преподобного Симеона Стовпника;
- 15 вересня – мученика Маманта та святого Івана Посника, патріарха Царгородського;
- 16 вересня – священномученика Антима, єпископа Никодимії та преподобного Теоктиста;
- 17 вересня – священномученика Вавили, єпископа Антіохії та пророка Мойсея Боговидця;
- 18 вересня – пророка Захарії, батька святого Іоанна Хрестителя;
- 19 вересня – чудо архиєпископа Михаїла, мучеників Євдокії та інших;
- 20 вересня – мученика Созонта;
- 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 22 вересня – праведних Йоакима й Анни, також мученика Северіяна;
- 23 вересня – мучеників Минодори, Митродори та Німфодори;
- 24 вересня – преподобної Теодори Олександрійської;
- 25 вересня – Віддання Різдва Пресвятої Богородиці, священномученика Автонома;
- 26 вересня – священномученика Корнилія;
- 27 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
- 28 вересня – великомученика Микити;
- 29 вересня – великомучениці Євфимії;
- 30 вересня – мучениць Софії, Віри, Надії та Любові.