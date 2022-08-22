Церковный календарь на сентябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в первый месяц осени.
В сентябре 2022 года верующих ждет несколько больших церковных праздников. В частности, два двенадцатых праздника – Рождество Богородицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Также в первый месяц осени будут такие православные праздники как Усекновение главы Иоанна Предтечи, день памяти Веры, Надежды и Любви и матери их Софии.
Далее – более подробный церковный календарь на сентябрь 2022 года.
Православный календарь на сентябрь 2022 года на каждую дату
1 сентября – мученика Андрея Стратилата и других;
2 сентября – пророка Самуила;
3 сентября – апостола Фаддея и мученика Васи;
4 сентября – мучеников Агатоника, Севериана, Зенона и других;
5 сентября – Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского;
6 сентября – священномученика Евтихия;
7 сентября – апостолов Тита и Варфоломея;
8 сентября – мучеников Адриана и Натальи;
9 сентября – преподобного Пимена;
10 сентября – преподобного Моисея Мурина и святого Августина, епископа Иппонского;
11 сентября – Усекновение главы святого Иоанна Крестителя;
12 сентября – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;
13 сентября – Положение пояса Пресвятой Богородицы;
14 сентября – преподобного Симеона Столпника;
15 сентября – мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского;
16 сентября – священномученика Антима, епископа Никодимии и преподобного Теоктиста;
17 сентября – священномученика Вавилы, епископа Антиохии и пророка Моисея Боговидца;
18 сентября – пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя;
19 сентября – чудо архиепископа Михаила, мучеников Евдокии и других;
20 сентября – мученика Созонта;
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
22 сентября – праведных Иоакима и Анны, также мученика Севериана;
23 сентября – мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
24 сентября – преподобной Теодоры Александрийской;
25 сентября – Предание Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома;
26 сентября – священномученика Корнилия;
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
28 сентября – великомученика Никиты;
29 сентября – великомученицы Евфимии;
30 сентября – мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви.