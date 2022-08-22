Церковный календарь на сентябрь 2022 года. Читайте на сайте ТСН.ua, какие праздники будут праздновать верующие в первый месяц осени.

В сентябре 2022 года верующих ждет несколько больших церковных праздников. В частности, два двенадцатых праздника – Рождество Богородицы и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Также в первый месяц осени будут такие православные праздники как Усекновение главы Иоанна Предтечи, день памяти Веры, Надежды и Любви и матери их Софии.

Далее – более подробный церковный календарь на сентябрь 2022 года.

Православный календарь на сентябрь 2022 года на каждую дату

1 сентября – мученика Андрея Стратилата и других;

2 сентября – пророка Самуила;

3 сентября – апостола Фаддея и мученика Васи;

4 сентября – мучеников Агатоника, Севериана, Зенона и других;

5 сентября – Предание Успения Пресвятой Богородицы, а также мученика Луппа, священномученика Иринея Лионского;

6 сентября – священномученика Евтихия;

7 сентября – апостолов Тита и Варфоломея;

8 сентября – мучеников Адриана и Натальи;

9 сентября – преподобного Пимена;

10 сентября – преподобного Моисея Мурина и святого Августина, епископа Иппонского;

11 сентября – Усекновение главы святого Иоанна Крестителя;

12 сентября – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;

13 сентября – Положение пояса Пресвятой Богородицы;

14 сентября – преподобного Симеона Столпника;

15 сентября – мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского;

16 сентября – священномученика Антима, епископа Никодимии и преподобного Теоктиста;

17 сентября – священномученика Вавилы, епископа Антиохии и пророка Моисея Боговидца;

18 сентября – пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя;

19 сентября – чудо архиепископа Михаила, мучеников Евдокии и других;

20 сентября – мученика Созонта;

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

22 сентября – праведных Иоакима и Анны, также мученика Севериана;

23 сентября – мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

24 сентября – преподобной Теодоры Александрийской;

25 сентября – Предание Рождества Пресвятой Богородицы, священномученика Автонома;

26 сентября – священномученика Корнилия;

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

28 сентября – великомученика Никиты;

29 сентября – великомученицы Евфимии;

30 сентября – мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви.