Войска РФ продвинулись на Донбассе: DeepState обновил карту

Российские военные / © RG.ru

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Российские войска продвинулись вблизи Николаевки Донецкой области .

Об этом сообщил аналитический проект DeepState в обновлении карты боевых действий в ночь на 1 ноября.

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"Враг продвинулся вблизи Николаевки", - говорится в сообщении.

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Масштаба продвижения и других подробностей по ситуации вблизи населенного пункта аналитики в этом сообщении не привели.

Напомним, что ранее речь шла о том, что захватчики продвинулись в Донецкой и Запорожье.

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