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Войска РФ продвинулись на Донбассе: DeepState обновил карту
Аналитики сообщили о продвижении российских войск вблизи Николаевки в Донецкой области.
Российские войска продвинулись вблизи Николаевки Донецкой области .
Об этом сообщил аналитический проект DeepState в обновлении карты боевых действий в ночь на 1 ноября.
"Враг продвинулся вблизи Николаевки", - говорится в сообщении.
Масштаба продвижения и других подробностей по ситуации вблизи населенного пункта аналитики в этом сообщении не привели.
Напомним, что ранее речь шла о том, что захватчики продвинулись в Донецкой и Запорожье.
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