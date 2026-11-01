Из Binance похитили более 6 миллиардов долларов: ФБР установило, кто стоит за атакой

Binance / © Getty Images

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Федеральное бюро расследований США установило, что Северная Корея ответственна за угон виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance . Атака произошла примерно 29 октября 2026 года.

Об этом говорится в сообщении ФБР , обнародованном 31 октября.

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В бюро эту деятельность северокорейских хакеров обозначают названием TraderTraitor. Вместе с Секретной службой США и уголовно-следственным подразделением Налоговой службы США следователи зафиксировали, что злоумышленники конвертируют похищенные активы преимущественно в криптовалюту Ethereum.

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Правоохранители ожидают, что в дальнейшем хакеры будут использовать для отмывания средств сервисы децентрализованных финансов (DeFi) и платформы мгновенного обмена криптовалют.

ФБР призвало криптовалютные сервисы, операторов блокчейн-узлов и другие компании блокировать транзакции, связанные с адресами злоумышленников. Список этих адресов был обнародован на сайте бюро.

Напомним, 30 октября Reuters сообщило о похищении из Binance около 6,3 млрд долларов, назвав его величайшей кражей криптовалюты в мире. После атаки биржа приостановила вывод средств и заявила, что покроет потери.

Напомним, модель искусственного интеллекта Gemini от Google в мае 2026 года во время проверки кибербезопасности получила доступ к защищенным системам трех реальных компаний. Это стало первым известным случаем, когда ИИ Google самостоятельно осуществил подобное вмешательство за пределами тестовой среды.

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