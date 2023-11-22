Криптобиржа Binance признала отмывание денег и выплатит более $4 млрд – Минюст США

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance признала, что причастна к отмыванию денег, незаконным переводам и нарушала санкции. Компания согласилась выплатить более $4,3 миллиарда за урегулирование уголовного дела для завершения расследования.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Основатель и главный исполнительный директор (CEO) Binance Чанпен Чжао, гражданин Канады, также признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и покинул пост генерального директора.

Binance согласилась сохранить в течение трех лет независимого наблюдателя за соблюдением требований, а также исправить и улучшить свои программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций.

"Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей частично из-за своих преступлений – теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США. Только за последний месяц Министерство юстиции успешно привлекло к ответственности руководителей двух крупнейших в мире криптовалютных бирж по двум отдельным уголовным делам. Идея здесь должно быть понятна: использование новых технологий для нарушения закона делает вас преступником", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

По его словам, компания позволяла деньгам перетекать через платформу к террористам, киберпреступникам и людям, совершающим насилие над детьми.

Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкции и не сообщила о более чем 100 тысячах подозрительных транзакций с террористическими группировками, включая ХАМАС, Аль-Каиду и ИГИЛ и Сирии, заявили власти.

Binance признала, что предпочитала рост и прибыль против соблюдения законодательства США. Платформа была запущена в 2017 году, она сразу сосредоточилась на привлечении большого количества клиентов, в том числе из США.

Binance быстро стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире, наибольшая часть клиентов которой приходится на США.

В течение многих лет Binance позволяла пользователям открывать счета и торговать, не предоставляя никакой идентифицирующей информации, кроме адреса электронной почты. Binance потребовала от всех пользователей предоставлять информацию KYC в августе 2021 года, но позволила пользователям, не предоставившим ее, продолжать торговать на бирже до мая 2022 года.

Binance также знала, что законы о санкциях США запрещают американцам торговать с клиентами из подсанкционных стран, однако у платформы были клиенты из подсанкционного Ирана.

"Преступления Binance дали попавшим под санкции клиентам неограниченный доступ к американскому капиталу и финансовым услугам. Это судебное преследование является предупреждением о том, что компаниям, не внедряющим соблюдение санкций в своих услугах, грозит серьезное уголовное наказание, как и их руководителям", – сказал помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен.

Напомним, гендиректор OpenAI Сэм Альтман вернется на должность СЕО компании после того, как Совет директоров уволил его.

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