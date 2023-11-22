Криптобіржа Binance визнала відмивання грошей і виплатить понад $4 млрд – Мінʼюст США

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance визнала, що причетна до відмивання грошей, незаконних переказів і порушувала санкції. Компанія погодилася виплатити понад $4,3 мільярдиза врегулювання кримінальної справи для завершення розслідування.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Засновник і головний виконавчий директор (CEO) Binance Чанпен Чжао, громадянин Канади, також визнав себе винним у нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей і залишив посаду генерального директора.

Binance погодилася зберегти протягом трьох років незалежного спостерігача за дотриманням вимог, а також виправити та покращити свої програми боротьби з відмиванням грошей та дотриманням санкцій.

"Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через свої злочини – тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США. Лише за останній місяць Міністерство юстиції успішно притягло до відповідальності керівників двох найбільших у світі криптовалютних бірж у двох окремих кримінальних справах. Ідея тут має бути зрозумілою: використання нових технологій для порушення закону робить вас злочинцем", - заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

За його словами, компанія дозволяла грошам перетікати через платформу до терористів, кіберзлочинців і людей, які вчиняють насильство над дітьми.

Binance порушила закони США про боротьбу з відмиванням грошей і санкції і не повідомила про більш ніж 100 тисяч підозрілих транзакцій з терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ та Сирії, заявила влада.

Binance визнала, що віддавала перевагу зростанню і прибутку над дотриманням законодавства США. Платформу запустили 2017 року, вона одразу зосередилась на залученні великої кількості клієнтів, зокрема зі США.

Binance швидко стала найбільшою криптовалютною біржею у світі, найбільша частка клієнтів якої припадає на США.

Протягом багатьох років Binance дозволяла користувачам відкривати рахунки та торгувати, не надаючи жодної ідентифікуючої інформації, крім адреси електронної пошти. Binance почала вимагати від усіх користувачів надавати інформацію KYC у серпні 2021 року, але дозволила користувачам, які не надали її, продовжувати торгувати на біржі до травня 2022 року.

Binance також знала, що закони про санкції США забороняють американцям торгувати з клієнтами з підсанкційних країн, однак у платформи були клієнти з підсанкційного Ірану.

"Злочини Binance дали клієнтам, які потрапили під санкції, необмежений доступ до американського капіталу та фінансових послуг. Це судове переслідування є попередженням про те, що компаніям, які не впроваджують дотримання санкцій у своїх послугах, загрожує серйозне кримінальне покаранням, як і їхнім керівникам", - сказав помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен.

Нагадаємо, гендиректор OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як Рада директорів звільнила його.

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