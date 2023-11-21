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У Росії вбили кілера, амністованого за участь у війні проти України

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Росії вбили кілера, амністованого за участь у війні проти України

Кілер / Фото: pixabay.com

Три роки тому кілера Володимира Борисенка було засуджено за вбивство брата кандидата в губернатори регіону.

У Ростовській області РФ застрелено 58-річного Володимира Борисенка. 2020 року його було засуджено за вбивство брата кандидата в губернатори регіону.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, кілер напав на Борисенка біля спорткомплексу Білої Калитви. Невідомий чотири рази вистрілив у голову загиблого з пістолета Макарова.

Наразі на місці працюють співробітники слідчого комітету та поліції. В регіоні запроваджено план "Перехоплення".

Зазначається, що Володимира Борисенка було засуджено на 16 років за організацію вбивства бізнесмена Іллі П'ятибратова. Злочин стався у травні 2017 року. Мотивом тоді став переділ сфер впливу у бізнесі. Разом із Борисенком за вбивство П'ятибратова було також засуджено Руслана Джафарова. Він отримав 13 років колонії.

На Ростовщині вбили кілера-
На Ростовщині вбили кілера-"вагнерівця" / Фото: t.me/bazabazon

За попередніми даними, Борисенка було амністовано за участь у війні проти України, і він якийсь час тому повернувся до Білої Калитви. Джафаров, як і Борисенко, вирушив служити до ПВК "Вагнер", і його вбили в лютому 2023 року.

Нагадаємо, в Росії "зек-вагнерівець" повернувся з війни проти України і знову жорстоко вбив жінку.

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Дата публікації
Перегляди
2087
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