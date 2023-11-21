В России убили киллера, амнистированного за участие в войне против Украины

Три года назад киллер Владимир Борисенко был осужден за убийство брата кандидата в губернаторы региона.

В Ростовской области РФ застрелен 58-летний Владимир Борисенко. В 2020 году он был осужден за убийство брата кандидата в губернаторы региона.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, киллер напал на Борисенко возле спорткомплекса Белой Калитвы. Неизвестный четырежды выстрелил в голову погибшего из пистолета Макарова.

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Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета и полиции. В регионе введён план "Перехват".

Владимир Борисенко был осужден на 16 лет за организацию убийства бизнесмена Ильи Пятибратова. Преступление произошло в мае 2017 года. Мотивом тогда стал передел сфер влияния в бизнесе. Вместе с Борисенко за убийство Пятибратова был также осужден Руслан Джафаров. Он получил 13 лет колонии.

В Ростовской области убили киллера-"вагнеровца" / Фото: t.me/bazabazon

По предварительным данным, Борисенко был амнистирован за участие в СВО и некоторое время назад вернулся в Белую Калитву. Джафаров, как и Борисенко, отправился служить в ЧВК "Вагнер", однако был убит в феврале 2023 года.

Напомним, в России "зек-вагнеровец" вернулся с войны против Украины и снова жестоко убил женщину.

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