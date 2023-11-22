Старий новий CEO: чому Сема Альтмана повертають на посаду гендиректора компанії OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як Рада директорів звільнила його 18 листопада

Про це повідомила компанія OpenAI в соцмережі X (Twitter).

Крім того, компанія внесе зміни до складу ради директорів. До неї увійдуть колишній голова розробника ПЗ Salesforce Inc. Брет Тейлор (він же стане головою ради) і колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс.

“Ми разом працюємо над деталями. Дякую за ваше терпіння”, — наголошується в повідомленні компанії, що здобула популярність як розробник чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Нагадаємо, Альтмана звільнили з OpenAI минулої п'ятниці, 17 листопада, з формулюванням, що він “не був послідовно чесним під час спілкування з радою директорів” і що “рада директорів утратила впевненість у його здатності керувати компанією”. Разом із ним з компанії пішов інший співзасновник — Грег Брокман. На початку цього тижня стало відомо, що вони перейшли на роботу в Microsoft Corp.

Звільнення гендиректора Сема Альтмана спричинило гучний протест всередині компанії. Понад 500 із 700 співробітників компанії OpenAI погрожують звільнитися.

Читайте також: