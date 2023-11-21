Гучне звільнення гендиректора OpenAI: сотні працівників погрожують компанії

Компанія OpenAI заявила про звільнення генерального директора Сема Альтмана. Це спричинило гучний протест всередині компанії. Понад 500 із 700 співробітників компанії OpenAI погрожують звільнитися.

Про це пише The New York Times.

В компанії кажуть, що причиною звільнення Сема Альтмана стало те, що він "не завжди був відвертим у спілкуванні з радою директорів, що обмежує його здатність виконувати свої обов'язки".

Працівники компанії влаштували протест

Новина шокувала дотичних до технологічної індустрії. Згодом три старші дослідники OpenAI — Якуб Пахоцкі, Олександр Мадрі та Шимон Сідор повідомили своїм колегам, що подали у відставку. Пішов з посади також топменеджер OpenAI Грег Брокман.

Через масове невдоволення співробітники компанії OpenAI підписали відкритого листа. У ньому йдеться про те, якщо рада директорів не піде у відставку і не поновить на посаді генерального директора Сема Альтмана, вони звільняться.

"Процес, за допомогою якого ви звільнили Сема Альтмана і виключили Грега Брокмана з ради директорів

Голова правління OpenAI та три провідні дослідники ШІ оголосили, що йдуть із компанії через звільнення CEO АльтманаГолова правління OpenAI та три провідні дослідники ШІ оголосили, що йдуть із компанії через звільнення CEO Альтмана, поставив під загрозу всю роботу і підірвав нашу місію та компанію. Ваша поведінка ясно показала, що у вас немає повноважень контролювати OpenAI", — заявили працівники.

Один серед підписантів листа — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник компанії та член її правління, якого звинувачують у координації "перевороту" проти Альтмана.

"Я глибоко шкодую про свою участь у діях ради директорів. Я ніколи не мав наміру заподіяти шкоду OpenAI. Мені подобається все, що ми створили разом, і я зроблю все, що зможу, щоб поєднати компанію", — написав він.

Нагадаємо, OpenAI призупинить прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus через величезний попит.

Читайте також: