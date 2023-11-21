Зеленський: "Я пережив щонайменше 5 замахів на своє життя"

Володимир Зеленський заявив, що Росія, майже через два роки після повномасштабної війни, все ще "дуже хоче" усунути його від влади.

Спецслужби України попередили щонайменше 5-6 замахів на життя президента Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це президент України розповів в інтерв'ю The Sun.

Як сказав Зеленський, що перший замах на його життя він і його того оточення сприйняли дуже серйозно, навіть виникла паніка, немов під час першого спалаху Covid, а потім – він до цього навіть адаптувався.

"Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах", - сказав президент.

The Sun пише, що російські спецзагони десантувалися в Києві, щоб ліквідувати Зеленського в перший день вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року.

Охорона Зеленського загородила його офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери. Його найближчим помічникам видали рушниці та бронежилети.

Але коли британські та американські чиновники запропонували вивезти президента зі столиці через побоювання, що Київ може бути захоплений, він відповів легендарною фразою: "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

Один із помічників Зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів.

Видання пише, що у серпні українська розвідка СБУ заявила, що попередила змову з метою ліквідації Зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з його поїздок.

На запитання, чи ризикне Україна вбити диктатора Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський відповів, що "це війна, і Україна має всі права захищати свою землю".

Нагадаємо, Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська із України.

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