Чи потрібно додавати воду, розсіл до квашеної капусти

Додавати чи не додавати воду до квашеної капусти — кожна друга господинь робить помилки, як приготувати розсіл для капусти, читайте в матеріалі ТСН.ua

Серед господинь поширена думка, що доливати розсіл у квашену капусту потрібно тим, хто на етапі її приготування зробив щось не так.

Щоб зрозуміти, чи потрібно доливати розсіл, потрібно розібратися, в якому випадку його не вистачає.

Коли потрібно доливати розсіл

Якщо у місткості з капустою не вистачає до вінця 1-2 см рідини, її можна не доливати.

Якщо рівень рідини сягає лише половини від необхідного, то капуста може зіпсуватися, тому розсіл потрібно доливати.

Чому в капусті мало соку

Швидше за все, мало соку утворюється через невідповідний сорт капусти, який вибрали для квашення. Найкраще для закваски підходять сорти пізнього врожаю. Можливо капусту погано розім'яли руками. Її обов'язково потрібно добре пом'яти. Накладаючи капусту в банку, потрібно залишити трохи вільного місця на той випадок, якщо утворюються надлишки соку.

Як приготувати розсіл для капусти

Доливати просто воду, чисту чи кип'ячену у квашену капусту не рекомендується, потрібна вода з сіллю, тобто розсіл.

Щоб приготувати розсіл, найпростіший варіант — це розчинити одну столову ложку солі на один літр води. Прокип'ятіть цей розчин, остудіть та залийте ним капусту. Можна додати трохи цукру до смаку.



Деякі господині зразу готують розсіл до капусти. Інші віддають перевагу капусті у власному соку, без додаткової рідини. Такий розсіл, якщо він постоїть, дуже корисно пити, а також додавати при приготуванні інших страв.

Як приготувати квашену капусту з розсолом

Інгредієнти:

Капуста - 2,5 кг,

Готовий розсіл - 1,5 л,

Сіль велика, кам'яна - 2 ст. л,

Цукор - 2 ст. л,

Лавровий лист — пару шт., запашний перець - 5 шт.

Приготування квашеної капусти з розсолом.

Зваріть розсіл — закип'ятіть воду з сіллю, цукром, спеціями, розмішайте до повного розчинення та остудіть.

Приготуйте капусту — зніміть верхнє листя, сполосніть під водою та просушіть. Розріжте на 4 частини. видаліть качан. Наріжте капусту соломкою та добре примніть руками.

Щільно покладіть у стерилізовану банку, не утрамбовуйте. Залийте холодним розсолом до повного приховування капусти.

Банку накрийте марлею в кілька шарів і поставте у більшу місткість, тому що коли почнеться саме бродіння, вуглекислий газ виштовхуватимуть сік з банки.

Капусту залиште на 3 дні в приміщенні при кімнатній температурі. Щоранку та ввечері протикайте вміст шпажкою, щоб випустити надлишки газу.

В кінці третього дня закрийте банку капроновою кришкою і приберіть на зберігання в прохолодне місце.

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