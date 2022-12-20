Нужно ли добавлять воду, рассол до квашеной капусты

Добавлять или не добавлять воду в квашеную капусту — каждая вторая хозяйка делает ошибки, как приготовить рассол для капусты, читайте в материале ТСН.ua

Среди хозяек распространено мнение, что доливать рассол в квашеную капусту нужно тем, кто на этапе ее приготовления сделал что-то не так.

Чтобы понять, нужно ли доливать рассол, нужно разобраться, в каком случае его не хватает.

Когда нужно доливать рассол

Если в емкости с капустой не хватает до венца 1-2 см жидкости, ее можно не доливать.

Если уровень жидкости достигает лишь половины необходимого, то капуста может испортиться, поэтому рассол нужно доливать.

Почему в капусте мало сока

Скорее всего, мало сока образуется из-за неподходящего сорта капусты, выбранного для квашения. Лучше всего для закваски подходят сорта позднего урожая. Возможно, капусту плохо размяли руками. Ее обязательно нужно хорошо помять. Накладывая капусту в банку, нужно оставить немного свободного места на случай, если образуются излишки сока.

Как приготовить рассол для капусты

Доливать просто воду, чистую или кипяченую в квашеную капусту не рекомендуется, нужна вода с солью, то есть рассол.

Чтобы приготовить рассол, самый простой вариант – это растворить одну столовую ложку соли в одном литре воды. Прокипятите этот раствор, остудите и залейте капусту. Можно добавить немного сахара по вкусу.



Некоторые хозяйки сразу готовят рассол к капусте. Другие предпочитают капусту в собственном соке, без дополнительной жидкости. Такой рассол, если он постоит, очень полезно пить, а также добавлять при приготовлении других блюд.

Как приготовить квашеную капусту с рассолом

Ингредиенты:

Капуста – 2,5 кг,

Готовый рассол – 1,5 л,

Соль большая, каменная – 2 ст. л,

Сахар – 2 ст. л,

Лавровый лист – пару шт., душистый перец – 5 шт.

Приготовление квашеной капусты с рассолом.

Сварите рассол – вскипятите воду с солью, сахаром, специями, размешайте до полного растворения и остудите.

Приготовьте капусту — снимите верхние листья, ополосните под водой и просушите. Разрежьте на 4 части. удалите кочерыжку. Нарежьте соломкой капусту и хорошо примните руками.

Плотно уложите в стерилизованную банку, не утрамбовывайте. Залейте холодным рассолом до полного укрывания капусты.

Банку накройте марлей в несколько слоев и поставьте в большую емкость, потому что когда начнется самое брожение, углекислый газ будут выталкивать сок из банки.

Оставьте капусту на 3 дня в помещении при комнатной температуре. Каждое утро и вечером протрите содержимое шпажкой, чтобы выпустить излишки газа.

В конце третьего дня закройте банку капроновой крышкой и уберите на хранение в прохладное место.

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