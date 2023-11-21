Враг был рядом: как ВСУ удалось создать плацдарм на левобережье Херсонщины

Для формирования плацдармов на левом берегу Днепра Херсонской области нужны были хорошо подготовлены люди и продолжительная тщательная планировка. Как рассказал военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман, до того как начали работать морпехи, почти пол года туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

"Они не собирались закрепиться, просто держали врага в напряжении, проводили рейды. Поэтому россияне не сразу поняли, что мы формируем плацдарм. Привыкли к постоянному перемещению наших ДРГ", — рассказал Гетьман.

По его словам, операция является сложной на всех этапах. Сами переправы были достаточно тяжелыми. Враг не был в 20 километрах от берега, он был рядом.

"Когда только высаживаешься на берег, не важно, есть там плавные или нет, находишься под постоянным огнем врага, уже хорошо пристрелявшего эту местность. В местах, где наши защитники наступают, враг закрепился, местами построил даже железобетонные конструкции, ему проще держать оборону ", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, как рассказал представитель ГУР, появление плацдармов ВСУ на левобережье Херсонщины стало для российских кафиров настолько неожиданным, что они начали паниковать.

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