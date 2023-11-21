Плацдармы ВСУ на левобережье Херсонщины заставили россиян паниковать – ГУР

Появление плацдармов украинских военных на левобережье Днепра в Херсонской области стало для российских оккупантов настолько неожиданным, что даже отчасти вызывает панику.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии LIGA.net.

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника", — отметил он.

По словам Черняка, оккупационная армия РФ активно проводит перегруппировку, пытается перекидывать новые формирования. Согласно замыслу, противник хотел имеющимися силами и средствами удержать захваченные территории.

Он отметил, что россияне не сразу поняли, что ВСУ форсируют плацдарм, поскольку сначала украинские бойцы просто держали противника в напряжении путём регулярных вылазок. Благодаря этому удалось усыпить бдительность, и, судя по всему, появление украинских военных, россияне рассматривали как очередную диверсионную активность.

Как отметил представитель ГУР, появление украинских плацдармов на левобережье Херсонской области стало возможным благодаря подготовленным людям и тщательному планированию.

"До того как начали работать морпехи, почти пол года туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы", — рассказал Черняк.

Напомним, по данным ISW, украинские войска 20 ноября продолжили операции на левом берегу Херсонской области и продвинулись вперед.

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