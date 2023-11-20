Плацдарм на левом берегу Херсона: сможет ли РФ сбросить ВСУ в Днепр

На левобережье Херсонщины уже "состоялся" украинский плацдарм, россиянам не удастся отбросить наши войска обратно за Днепр.

Об этом заявил экс-командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий, передает "Эспрессо".

"Сейчас, самая большая интрига, надежды и надежды касаются левобережья Херсонщины. Там, где уже точно состоялся наш плацдарм. От длительных рейдовых действий там удалось перейти к закреплению и даже перебрасыванию туда тяжелой техники", — объяснил Дикий.

По его словам, в этом направлении решается, что станет итогом нашей летне-осенней наступательной кампании. Эксперт считает, что в случае дальнейших успешных действий ВСУ на левобережье Херсона украинские войска смогут выйти до Крыма.

"Плацдарм на левобережье Херсонщины уже состоялся. Сбросить наших защитников обратно в Днепр врагам не удалось. Следующая задача сложнее: расширить этот плацдарм, прорвать оборону россиян и выйти на оперативное пространство в тылах их обороны", – говорит Дикий.

По его мнению, такой шанс у ВСУ есть, однако нет никаких гарантий нашего успеха.

"Это война, где обе стороны понимают цену вопроса. Кстати, мы всегда осторожно говорим о левобережье Херсонщины, но если почитать заявления российских "военкоров", то они называют это направление Херсонско-Крымским. Поэтому, если нам удастся существенно расширить этот плацдарм, это позволит выйти нам к Перекоп, до Крыма. Проблема в том, что россияне понимают это не хуже нас, поэтому бросают туда все силы и резервы. Поэтому я призываю украинцев воздержаться от какой-то эйфории", — сказал эксперт.

По его данным, у россиян на этом направлении нет таких крепких оборонительных укреплений, как, например, на Запорожском направлении. Но очень активно отрабатывает по нашему плацдарму российская артиллерия и авиация.

Напомним, 14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что ВСУ закрепились на Левобережье Херсонской области.

По словам Натальи Гуменюк, Вооруженным силам удалось кое-где продвинуться на 8 километров вглубь оккупированной территории.

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