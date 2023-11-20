Братчук рассказал об успехах ВСУ на левом берегу Днепра

Морские пехотинцы уничтожили несколько вражеских грузовиков на трассе Олешки – Новая Каховка, которые должны были снабдить противника боекомплектом.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" в эфире телеканала Эспрессо.

Также читайте Враг снова атаковал Украину: как прошла ночь в регионах

Он добавил, что одна из задач Сил обороны на левом берегу реки Днепр – нарушение логистических путей оккупантов. Сейчас идут тяжелые бои за Крынки.

"Противник максимально применяет все, что имеет для огневого поражения, в том числе и авиационное вооружение, но наши позиции удерживаются. Более того, сегодня происходит контрбатарейная борьба не только правого берега с левым, а уже и плацдармы левого берега могут врагу отвечать", — отметил он.

По его словам, также происходят рейдовые, разведывательно-диверсионные действия, наносящие поражение российской армии и в личном составе, и в боевой технике.

"Можем отметить 501-й отдельный батальон морской пехоты, который накануне уничтожил несколько вражеских грузовиков на трассе Олешки — Новая Каховка. Это очень тяжелая работа, есть потери. Но эти грузовики должны были обеспечить противника и боекомплектом, а теперь они уничтожены полностью", — подчеркнул он. Братчук.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан считает, что плацдарм на левом берегу Днепра открывает "дорогу в Крым".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.