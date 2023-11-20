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Братчук розповів про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Братчук розповів про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

За словами Братчука, йдуть важкі бої за Кринки.

Морські піхотинці знищили декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки - Нова Каховка, які повинні були забезпечити противника боєкомплектом.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" в ефірі телеканалу Еспресо.

Він додав, що одне з завдань Сил оборони на лівому березі річки Дніпро - порушення логістичних шляхів окупантів. Зараз йдуть важкі бої за Кринки.

"Противник максимально застосовує все, що має для вогневого ураження, зокрема й авіаційне озброєння, але наші позиції утримуються. Щобільше, сьогодні відбувається контрбатарейна боротьба не лише правого берега з лівим, а вже і плацдарми лівого берега можуть ворогу відповідати", - зауважив він. 

За його словами, також відбуваються рейдові, розвідувально-диверсійні дії, які завдають ураження російському війську і в особовому складі, і у бойовій техніці.

"Можемо відзначити 501-й окремий батальйон морської піхоти, який напередодні знищив декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки – Нова Каховка. Це надзвичайно важка робота, є втрати. Але ці вантажівки мали забезпечити противника і боєкомплектом, а тепер вони знищені повністю", - підкреслив Братчук.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан вважає, що плацдарм на лівому березі Дніпра відкриває "дорогу до Криму".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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Дата публікації
Перегляди
1155
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