Погода гальмує бойові дії в Україні - ISW

На заваді стає дощова погода, яка уповільнює темпи бойових дій.

Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, однак погода уповільнює темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський "воєнкор" зазначив, що погана погода заважає використанню бронетехніки в західній Запорізькій області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами.

"Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки", - зазначили в ISW.

Міністерство оборони Великобританії 18 листопада оцінило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої.

Там додали, що найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки настає холодна зимова погода.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти модіфікували касетні авіабомби і вперше використали їх проти ЗСУ - погана погода перешкоджає використанню бронетехніки на фронті.

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