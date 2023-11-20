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Під Бахмутом окупанти криють ЗСУ "вогняним снігопадом" – моторошне відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Перегляди
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Під Бахмутом окупанти криють ЗСУ "вогняним снігопадом" – моторошне відео

Під Бахмутом окупанти криють ЗСУ "вогняним снігопадом" / Фото: скриншот

Росія застосовує запалювальні боєприпаси по позиціях ЗСУ.

Окупаційні війська РФ застосовують під Бахмутом запалювальні боєприпаси 2М22С, щоб стримати просування Сил оборони.   

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

На кадрах видно, як окупанти криють українських військових "вогняним снігопадом".

"Вогняний снігопад. Страшно дивитись. Ще страшніше там бути. Але вони долають страх і намагаються просуватися", - написав журналіст.

Нагадаємо, експерт пояснив, як плацдарм на лівому березі Дніпра відкриває "дорогу до Криму".

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Окупанти криють ЗСУ "вогняним снігопадом"

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Дата публікації
Перегляди
1329
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