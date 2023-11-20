Під Бахмутом окупанти криють ЗСУ "вогняним снігопадом" – моторошне відео

Окупаційні війська РФ застосовують під Бахмутом запалювальні боєприпаси 2М22С, щоб стримати просування Сил оборони.

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

На кадрах видно, як окупанти криють українських військових "вогняним снігопадом".

"Вогняний снігопад. Страшно дивитись. Ще страшніше там бути. Але вони долають страх і намагаються просуватися", - написав журналіст.

Нагадаємо, експерт пояснив, як плацдарм на лівому березі Дніпра відкриває "дорогу до Криму".

Читайте також: