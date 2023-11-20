Полярники показали незвичайне явище навколо Сонця на "Вернадському" – відео

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" зафільмували незвичайне явище – сонячне гало.

Як розповіли фахівців Національного антарктичного наукового центру, таку веселку навколо солнця біля української станції можна побачити нерідко, адже мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення цього явища.

До того ж, іноді гало може "висіти" кілька годин поспіль, змінюючи колір та насиченість.

Сонячне гало на станції "Академік Вернадський" / Фото: скриншот

"Чому ж з'являється ця веселка навколо сонця? Коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів, то світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається. Так утворюється та саме вторинне світіння. Часто причиною гало є перисто-шаруваті хмари: вони складаються з крижаних кристалів і майже прозорі, тож через них видно джерело світла. Здебільшого гало має форму кола й спостерігається навкруги сонця. Але це явище також можна побачити навколо місяця чи інших потужних джерел світла, наприклад, вуличних ліхтарів. Щодо форми, то це можуть різні дуги, плями, стовпи світла тощо", - пояснили науковці.

За їхніми словами, так само може різнитися і забарвлення: від насиченого до блідого, від різнокольорового до білого. Зокрема, один з різновидів гало – паргелій. Він має вигляд світлої плями на рівні сонця, тому його нерідко сприймають як "два сонця".

"Гало буває не тільки в Антарктиці чи Арктиці: його можна зустріти в різних куточках планети, зокрема й в Україні. Наприклад, один наш давній підписник постійно надсилає нам гало з Вінниччини", - додали полярники.

Нагадаємо, поблизу "Вернадського" народилося тюленя – фото.

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