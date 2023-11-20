Джамалу в Росії оголосили в розшук: співачка відреагувала

Українську співачку Джамалу в Росії неочікувано оголосили в розшук.

Відповідну інформацію поширюють російські пропагандисти. Країна-агресорка "розшукує" українську виконавицю від середини жовтня. Артистку звинувачують в тому, що вона поширювала фейки про окупантів. Вочевидь, у РФ помстилися співачці за те, що вона розповідає правду про російське вторгнення до України та злочини загарбників.

"Як випливає з бази розшуку МВС Росії, Джамалу (справжнє ім'я — Сусана Джамаладінова) оголошено в розшук за кримінальною статтею", - пишуть пропагандисти.

Джамалу в РФ оголосили в розшук

Тим часом Джамала вже відреагувала на надмірну увагу до неї з боку РФ. У своєму Instagram співачка опублікувала фото з Сіднея, де вона нині перебуває. Виконавиця показала новину про "розшук" та додала смайлик, що тримається за голову.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, така ж доля спіткала й ведучу Машу Єфросиніну. Знаменитість у РФ теж оголосили в розшук та назвали ще й "терористкою". Тоді ведуча лише посміялася з цієї новини.

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