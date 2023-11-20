Південна Корея заборонить їсти собак: що відомо

Популярність споживання собачого м'яса в Південній Кореї різко впала, особливо серед молоді.

Південна Корея заявляє, що заборонить вживання в їжу собачого м'яса і планує ухвалити закон до кінця цього року.

Про це пише Sky News.

Закон про припинення традиційної, але суперечливої практики матиме трирічний пільговий період, а собаче м'ясо буде повністю заборонено від 2027 року.

Корейська практика споживання собачого м'яса спричинила критику з боку борців за права тварин за кордоном, проте опір усередині країни також зростає, особливо з боку молоді.

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"Настав час покласти край соціальним конфліктам та розбіжностям навколо споживання собачого м'яса шляхом ухвалення спеціального закону, спрямованого на припинення цього споживання", - заявив політик Ю Ий-дон.

За його словами, уряд і правляча партія представлять цього року законопроєкт про забезпечення дотримання заборони, додавши, що він упевнений, що його буде ухвалено.

Законопроєкти, спрямовані проти собачого м'яса, у минулому провалилися через протести представників галузі та занепокоєння засобами для існування фермерів та власників ресторанів.

Заборона буде містити трирічний пільговий період і фінансову підтримку для підприємств, які бажають вийти з торгівлі.

Собаки у Південній Кореї / Фото: Al Jazeera

Вживання собачого м'яса стало набагато менш поширеним явищем, ніж раніше, але його їдять деякі люди похилого віку і подають у деяких ресторанах.

За даними уряду, в країні налічується близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бійні, 219 дистриб'юторських компаній та 1600 ресторанів, де подають собаче м'ясо.

Нагадаємо, Байден традиційно помилував двох індичок до Дня подяки. Ця традиція відбувається ще від 1947 року.

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