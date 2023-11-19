Українець став керівником Марсіанської станції

У пустелі американського штату Юта симулюють можливе життя астронавтів на поверхні Червоної планети.

Український інженер Сергій Якимов став керівником Марсіанської пустельної дослідницької станції в американському штаті Юта. Тут проводять геологічні та соціальні дослідження, симулюючи можливе життя астронавтів на поверхні Червоної планети.

Про це повідомляє видання “Голос Америки”.

Марсіанська пустельна дослідницька станція створена громадською організацією – "Марсіанським товариством", яке фінансується різними донорами. Серед них мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск.

Що відбувається на станції

“Ми приймаємо різні групи з усього світу, які проводять експерименти або тестують обладнання. Геологія навколишньої пустелі близька до геології Марса наскільки це можливо", - розповів виданню Сергій Якимов.

Марсіанська станція в пустелі штату Юта / Фото: Facebook Сергія Якимова

Ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів. Вони живуть у спеціальних модулях. Харчуються овочами і фруктами з "марсіанської" теплиці. Назовні виходять лише у скафандрах.

Сергій також був учасником кількох таких експедицій. Каже, що найважче в ізоляції впоратись з нудьгою. За 20 років було проведено багато досліджень із взаємодії людей в таких умовах.

Хто такий Сергій Якимов

Сергій Якимов закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "системи керування літальними апаратами".

Вісім років тому його відібрали у сотню претендентів для майбутнього польоту на Червону планету. Цю місію організовувала компанія з Нідерландів Mars One. Коли ж вона збанкрутувала, Сергій своєї мрії не покинув.

Наступним етапом у своїй кар'єрі Сергій бачить роботу в НАСА - у Космічному центрі в Г'юстоні, який, зокрема, займається підготовкою астронавтів. Але для цього йому спершу потрібно отримати громадянство США.

Нагадаємо, техаська компанія ICON отримала від Національного аерокосмічного агентства США (NASA) $57,2 млн на проєкт Olympus - технологію, яка дозволить людству будувати бази на Місяці та Марсі, використовуючи місцевий матеріал.

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