Вчені створили детальну мапу Марса: що на ній видно (відео)

На мапі видно полярні крижані шапки, гори та неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок.

Космічний апарат Обʼєднаних Арабських Еміратів створив детальну мапу Марса, яка показує геологічні особливості планети, що видно з орбіти.

Про це повідомляє Space.com.

Мапа високої роздільної здатності може допомогти вченим відповісти на низку актуальних питань про Марс, зокрема про те, як він став посушливим і "безплідним", попри те що колись був багатий рідкою водою.

Карту Марса створила група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (NYUAD) і Центру космічної науки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Дослідники використовували дані, зібрані з орбіти навколо Марса Emirates Mars Mission (EMM), також відомою як Hope або Al-Amal.

Команда вчених використала понад 300 спостережень, зроблених протягом одного марсіанського року (двох земних). На мапі видно полярні крижані шапки, гори та неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярдів років тому були переповнені рідкою водою.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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