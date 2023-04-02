Український стронгмен завоював титул найсильнішої людини Європи

В активі українських спортсменів "золото" та "срібло".

Український стронгмен Павло Кордіяка здобув титул найсильнішої людини Європи на змаганнях, що відбувалися в англійському Лідсі.

Україну на цих змаганнях представляли одразу двоє спортсменів – Кордіяка та минулорічний тріумфатор цих змагань Олексій Новіков.

У підсумку обидва наші співвітчизники піднялися на п'єдестал пошани. Кордіяка став переможцем турніру, набравши 57,5 ​​очка. А Новіков посів другу сходинку з результатом 53,5 бала.

Замкнув трійку призерів латвієць Айварс Шмаукстеліс (51,5 очка).

Кордіяка – абсолютний чемпіон України 2019-2020 років. Павло визнавався найсильнішою людиною України 2020 року. Торік на турнірі в Лідсі він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце.

Раніше повідомлялося, що в липні 2022 року Новіков вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic. Після своєї перемоги в Лондоні стронгмен закликав усіх донатити гроші на ЗСУ.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Олексій активно займається волонтерством, а свої призові зі змагань жертвує на потреби української армії.

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