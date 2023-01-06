Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий український стронгмен загинув у боях під Бахмутом

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1444
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відомий український стронгмен загинув у боях під Бахмутом

Андрій Дмитрієв / фото з відкритих джерел

Андрій Дмитрієв поклав життя, захищаючи рідну країну від ворога.

Відомий стронгмен, багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту Андрій Дмитрієв загинув на війні з російськими окупантами.

Спортсмен зустрів свою смерть у боях під Бахмутом Донецької області. Про це повідомила Федерація стронгмену України у Facebook.

"Наша стронгменівська родина понесла непоправної втрати. Андрій загинув під Бахмутом. Ми будемо тебе пам'ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях! Співчуваємо та горюємо разом із близькими та рідними… Дякуємо тобі. Спочивай з миром, янголе. Слава Герою України", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Дмитрієв також був головою Сумського осередку Федерації стронгмену України. Крім досягнень у стронгмені, він також неодноразово ставав чемпіоном із багаторазового жиму штанги лежачи, чемпіоном гирьового спорту та чемпіоном "Сумихімпрому" з перетягування канату.

Нагадаємо, що у боях під Бахмутом також загинув 21-річний майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.

Читайте також:

У боях під Бахмутом загинув відомий спортивний реабілітолог

У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу

У боях під Бахмутом загинув уболівальник "Динамо"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1444
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація