Відомий український стронгмен загинув у боях під Бахмутом

Відомий стронгмен, багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту Андрій Дмитрієв загинув на війні з російськими окупантами.

Спортсмен зустрів свою смерть у боях під Бахмутом Донецької області. Про це повідомила Федерація стронгмену України у Facebook.

"Наша стронгменівська родина понесла непоправної втрати. Андрій загинув під Бахмутом. Ми будемо тебе пам'ятати, друже! На твою честь буде підійматись прапор на змаганнях! Співчуваємо та горюємо разом із близькими та рідними… Дякуємо тобі. Спочивай з миром, янголе. Слава Герою України", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Дмитрієв також був головою Сумського осередку Федерації стронгмену України. Крім досягнень у стронгмені, він також неодноразово ставав чемпіоном із багаторазового жиму штанги лежачи, чемпіоном гирьового спорту та чемпіоном "Сумихімпрому" з перетягування канату.

Нагадаємо, що у боях під Бахмутом також загинув 21-річний майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.

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