Крок до миру: президентка Угорщини похвалила "перемир'я" від Путіна

На реакцію Новак відреагував очільник Євроради Шарль Мішель, наголосивши, що "агресором є Кремль, а Україна - жертвою".

Президентка Угорщини Каталін Новак вітає ініціативу російського терориста Володимира Путіна оголосити так зване "перемир'я" в Україні на Святвечір і Різдво. Вона назвала пропозицію очільника Кремля "кроком до миру".

Про це європейська політикиня написала у Twitter.

"Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру", - йдеться в її дописі.

Заява президентки Угорщини викликала обурення. Користувачі платформи нагадали їй про воєнні злочини Росії в Україні. Вони розповіли Новак про чергову повітряну тривогу в Україні під час "перемир'я", ранковий обстріл Херсона, продовження важких боїв під Бахмутом.

Також на допис Новак відреагував очільник Євроради Шарль Мішель. В коментарі до нього він написав: "Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ – єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки", – йдеться в заяві Мішеля.

Let the announced #ceasefire throughout the orthodox Christmas be a step towards #peace! — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) January 6, 2023

"Різдвяне перемир'я" від Путіна

Нагадаємо, 4 січня президент РФ Володимир Путін віддав наказ про одностороннє припинення вогню на Святвечір та Різдво по всій лінії зіткнення в Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія таким чином хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні". Насправді ж країна-агресорка хоче використати цей час для мобілізації, зведення укріплень та перегрупування військ.

Наступного дня, 6 січня, в Міноборони РФ цинічно звинуватили Україну в порушенні "різдвяного перемир'я", замовчуючи, що самі окупанти навіть не збиралися дотримуватися режиму тиші.

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