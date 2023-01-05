Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot — Білий дім

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови у четвер, 5 січня, обмінялися думками щодо агресивної війни, яку Росія веде проти України. Німецький лідер заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

"У світлі ракетних і безпілотних атак Росії, які тривають проти критичної інфраструктури України, президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні вимоги України щодо можливостей протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.