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Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot — Білий дім

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
198
Час на прочитання
1 хв
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Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови у четвер, 5 січня, обмінялися думками щодо агресивної війни, яку Росія веде проти України. Німецький лідер заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

"У світлі ракетних і безпілотних атак Росії, які тривають проти критичної інфраструктури України, президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні вимоги України щодо можливостей протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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Дата публікації
Перегляди
198
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