Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot — Белый дом

На фоне атак России ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины президент США и немецкий канцлер договорились поддерживать насущные нужды украинской противовоздушной обороны.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора в четверг, 5 января, обменялись мнениями по поводу агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Немецкий лидер заявил, что его страна присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"На фоне атак России ракетами и беспилотниками, продолжающимися против критической инфраструктуры Украины, президент Байден и канцлер Шольц подтвердили свое намерение и далее поддерживать срочные требования Украины относительно возможностей противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

В Белом доме напомнили, что в конце декабря США объявили о передаче Украине батареи зенитных ракет Patriot. Олаф Шольц заверил, что Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи этого противоракетного комплекса.

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Лидеры двух государств выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Оказывая военную помощь, США также намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия — БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинские войска на соответствующих системах.

Байден и Шольц подтвердили поддержку суверенитета и независимости Украины, а также солидарность с украинским народом перед лицом агрессии России.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили благодарность за военную поддержку, которую другие члены Альянса и партнеры оказывают Украине, одобрили текущие координационные усилия Контактной группы по обороне Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем противовоздушной обороны и боевых машин", — говорится в сообщении.

Напомним, после решения Франции предоставить Украине колесные танки, Германия также заявила о перспективе дальнейших поставок вооружений Киеву.

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