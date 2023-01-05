Главарь боевиков "ДНР" отказался выполнять "перемирие" Путина

Лидер боевиков заявил, что война будет продолжаться и на Рождество, несмотря на заявления диктатора.

Главарь боевиков фейковой "ДНР" Денис Пушилин отказался следовать указаниям своего хозяина диктатора Путина относительно "рождественского перемирия".

Об этом террорист написал на своем телеграмм-канале.

Пушилин заявил, что оккупанты на Рождество и дальше будут убивать украинцев.

"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-нибудь шанс врагу в это праздничное время улучшить свои позиции на линии столкновения", — заявил лидер боевиков.

"Рождественское перемирие" от России: что известно

Российский патриарх Кирилл накануне призвал ввести в Украине "мир" по случаю Рождества. Это поддержал кремлевский диктатор Путин и выдал оккупационному Минобороны РФ соответствующее поручение. Затем Шойгу заявил, что РФ на 36 часов готова прекратить боевые действия в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что оккупанты приняли такое решение в одностороннем порядке и отметил, что мир будет только тогда, когда Россия покинет украинскую территорию.

Президент США Джо Байден также прокомментировал инициативу Путина, отметив, что ни 25 декабря, ни на Новый год Путину ничего не мешало бомбить больницы, детсады и церкви в Украине.

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