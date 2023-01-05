Ватажок бойовиків "ДНР" відмовився виконувати "перемир'я" Путіна

Лідер бойовиків заявив, що війна триватиме і на Різдво, попри заяви диктатора.

Ватажок бойовиків фейкової "ДНР" Денис Пушилін відмовився виконувати вказівки свого господаря диктатора Путіна щодо "різдвяного перемир'я".

Про це терорист написав на своєму телеграм-каналі.

Пушилін заявив, що окупанти на Різдво і надалі вбиватимуть українців.

"Рішення стосується припинення ініціативного вогню чи наступальних дій із нашого боку. Але це не означає, що ми не відповідатимемо на провокації супротивника! Або дамо хоч якийсь шанс ворогові в цей святковий час покращити свої позиції на лінії зіткнення", - заявив лідер бойовиків.

"Різдвяне перемир'я" від Росії: що відомо

Російський патріарх Кирило напередодні закликав запровадити в Україні "мир" з нагоди Різдва. Це підтримав кремлівський диктатор Путін та видав окупаційному Міноборони РФ відповідне доручення. Згодом Шойгу заявив, що РФ на 36 годин готова припинити бойові дії в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що окупанти ухвалили таке рішення в односторонньому порядку та зауважив, що мир буде лише тоді, коли Росія покине українську територію.

Президент США Джо Байден також прокоментував ініціативу Путіна, зазначивши, що ні 25 грудня, ні на Новий рік Путіну нічого не заважало бомбити лікарні, дитсадки та церкви в Україні.

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