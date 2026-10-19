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Польща вдруге за добу підняла військову авіацію через атаку РФ на Україну
Попередження про повітряну тривогу надіслали отримувачам у Люблінському воєводстві, що межує з Україною.
У Польщі на тлі російської повітряної атаки на Україну вдруге за добу підняли в повітря військову авіацію. Жителів Люблінського воєводства попередили про повітряну тривогу.
Про це у соцмережі X повідомив Урядовий центр безпеки Польщі (RCB).
«Увага! Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі Польщі діє польська авіація», — йдеться у повідомленні.
Попередження надіслали отримувачам у Люблінському воєводстві, що межує з Україною.
Зазначимо, у Польщі вдруге за добу було оголошено тривогу у прикордонних районах, по тривозі піднімали військову авіацію.
Нагадаємо, у Польщі 23 вересня оголосили тривогу та евакуювали пункт пропуску.