Польща вдруге за добу підняла військову авіацію через атаку РФ на Україну

Польські винищувачі F-16 / © Associated Press

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У Польщі на тлі російської повітряної атаки на Україну вдруге за добу підняли в повітря військову авіацію. Жителів Люблінського воєводства попередили про повітряну тривогу.

Про це у соцмережі X повідомив Урядовий центр безпеки Польщі (RCB).

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«Увага! Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі Польщі діє польська авіація», — йдеться у повідомленні.

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Попередження надіслали отримувачам у Люблінському воєводстві, що межує з Україною.

Зазначимо, у Польщі вдруге за добу було оголошено тривогу у прикордонних районах, по тривозі піднімали військову авіацію.

Нагадаємо, у Польщі 23 вересня оголосили тривогу та евакуювали пункт пропуску.

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