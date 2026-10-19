ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Польща вдруге за добу підняла військову авіацію через атаку РФ на Україну

Попередження про повітряну тривогу надіслали отримувачам у Люблінському воєводстві, що межує з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Польські винищувачі F-16

Польські винищувачі F-16 / © Associated Press

У Польщі на тлі російської повітряної атаки на Україну вдруге за добу підняли в повітря військову авіацію. Жителів Люблінського воєводства попередили про повітряну тривогу.

Про це у соцмережі X повідомив Урядовий центр безпеки Польщі (RCB).

«Увага! Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі Польщі діє польська авіація», — йдеться у повідомленні.

Попередження надіслали отримувачам у Люблінському воєводстві, що межує з Україною.

Зазначимо, у Польщі вдруге за добу було оголошено тривогу у прикордонних районах, по тривозі піднімали військову авіацію.

Нагадаємо, у Польщі 23 вересня оголосили тривогу та евакуювали пункт пропуску.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie