Шаг к миру: президент Венгрии похвалила "перемирие" от Путина

На реакцию Новак отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель, подчеркнув, что "агрессором является Кремль, а Украина – жертвой".

Президент Венгрии Каталин Новак приветствует инициативу российского-террориста Владимира Путина объявить так называемое "перемирие" в Украине на Сочельник и Рождество. Она назвала предложение главы Кремля "шагом к миру".

Об этом европейская политик написала в Twitter.

"Пусть анонсированное прекращение огня на православное Рождество будет шагом к миру", — говорится в ее сообщении.

Заявление президента Венгрии вызвало негодование. Пользователи платформы напомнили ей о военных преступлениях России в Украине. Они рассказали Новак об очередной воздушной тревоге в Украине во время "перемирия!", утренний обстрел Херсона, продолжение тяжелых боев под Бахмутом.

Также на реакцию Новак отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. В комментарии к ее сообщению он написал: "Есть агрессор: Кремль. И жертва: украинский народ. Вывод российских войск – единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности", – говорится в заявлении Мишеля.

Let the announced #ceasefire throughout ortodox Christmas be a step towards #peace ! — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) January 6, 2023

"Рождественское перемирие" от Путина

Напомним, 4 января президент РФ Владимир Путин отдал приказ об одностороннем прекращении огня в сочельник и Рождество по всей линии столкновения в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия таким образом хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне". На самом же деле страна-агрессорка хочет использовать это время для мобилизации, возведения укреплений и перегруппировки войск.

На следующий день, 6 января, в Минобороны РФ цинично обвинили Украину в нарушении "рождественского перемирия", умалчивая, что сами оккупанты даже не собирались соблюдать режим тишины.

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