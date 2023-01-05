Зеленский обсудит с Шольцом сроки получения Marder и Patriot из Германии

Президент Украины Володимио Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу за принятое решение усилить оборону Украины.

В своем традиционном вечернем обращении в четверг, 5 января, украинский лидер подчеркнул, что это "очень важное решение".

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“У нас будет еще одна батарея Patriot и мощная бронетехника – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра – после моего разговора с господином канцлером", – сообщил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что со всеми лидерами обсуждает обязательно две вещи: больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии, и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.

Напомним, во время телефонного разговора с президентом США германский канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot. Кроме того, США также намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия — БМП "Мардер".

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