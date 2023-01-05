Зеленский обсудит с Шольцом сроки получения Marder и Patriot из Германии

Переговоры украинского лидера с канцлером ФРГ пройдут 6 января.
Президент Украины Володимио Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу за принятое решение усилить оборону Украины.
В своем традиционном вечернем обращении в четверг, 5 января, украинский лидер подчеркнул, что это "очень важное решение".
“У нас будет еще одна батарея Patriot и мощная бронетехника – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра – после моего разговора с господином канцлером", – сообщил Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что со всеми лидерами обсуждает обязательно две вещи: больше оборонной поддержки для нашего государства, то есть больше оружия для нашей армии, и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.
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