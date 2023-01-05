"Різдвяне перемир'я": Путін наказав Шойгу припинити вогонь в Україні

У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на різдвяні свята.

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

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"Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - пишуть кремлівські пропагандисти.

Окрім того, у Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню, щоб нібито "дати можливість громадянам відвідати різдвяні служби".

Зауважимо, 5 січня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонні переговори із російським диктатором Володимиром Путін, під час яких турецький лідер запропонував Путіну "односторонньо припинити вогонь" в Україні. Також вони ситуацію в Сирію та турецько-російські відносини.

Перед цим прихильник Путіна патріарх Кирило цинічно закликав Україну до "перемир’я" на Різдво. У своїй так званій заяві він не назвав війну в Україні війною, а заявив про "міжусобний конфлікт".

У Зеленського відреагували на цинічну заяву. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "пропагандою та пасткою" заклик російського патріарха Кирила до нібито "різдвяного перемир'я".

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