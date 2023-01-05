Ердоган телефоном поговорив з Путіним: що відомо

Зокрема, у розмові вони згадали війну в Україні.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 5 січня, телефоном поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні, Сирію, а також турецько-російські відносини.

Про це повідомила пресслужба лідера Туреччини.

Ероган висловив думку, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Він згадав зернового коридору, обмін полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС. Президент Туреччини заявив, мовляв, заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".

У розмові Ердоган та Путін також згадали створення хабу природного газу в Туреччині. За слвами турецького президента, Анкара і Москва прагнуть завершити дорожню карту та "зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше".

Нагадаємо, раніше у канцелярії Ердогана повідомляли, що президент має намір знову провести окремі переговори із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

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