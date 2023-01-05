Эрдоган по телефону поговорил с Путиным: что известно

В частности, в разговоре они вспомнили о войне в Украине.

Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган в четверг, 5 января, по телефону поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, они обсудили войну в Украине, Сирии, а также турецко-российские отношения.

Об этом сообщила пресс-служба лидера Турции.

Эроган выразил мнение, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты. Он вспомнил зерновый коридор, обмен пленными и создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Президент Турции заявил, мол, призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

В разговоре Эрдоган и Путин также упомянули о создании хаба природного газа в Турции. По словам турецкого президента, Анкара и Москва стремятся завершить дорожную карту и "сделать конкретные шаги для реализации этого проекта как можно скорее".

Напомним, ранее в канцелярии Эрдогана сообщалось, что президент намерен снова провести отдельные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Читайте также: