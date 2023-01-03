Эрдоган снова поговорит с Зеленским и Путиным: что известно

О чем будут говорить президенты – в Эрдогане не сообщают.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен снова провести отдельные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским террористом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спикер турецкого лидера Ибрагим Калин, пишет Hurriyet.

По его словам, Эдроган провел переговоры с Зеленским и Путиным завтра, 4 января. Темы обсуждения – неизвестны. Скорее всего, президенты будут говорить о полномасштабном вторжении России в Украину.

В Турции снова призвали к прекращению огня в Украине

Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар призвал Украину и Россию к прекращению боевых действий. Он признал, что предыдущие усилия Анкары по поводу начала мирных переговоров не помогли завершить войну, и она "не закончится легко".

Перед этим турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе разговора он отметил, что "зерновым коридором" через Черное море можно было бы перевозить не только продовольствие.

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