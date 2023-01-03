Подоляк назвал три составляющих для исключения России из Совбеза ООН

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал три составляющие для лишения России права вето в Совбезе ООН и последующего ее исключения из состава этого органа.

Об этом советник главы ОП рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Подоляк напомнил, что Россия постоянно злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН и использует орган для продвижения своей пропаганды.

"Они (россияне – ред.) постоянно с середины 90-х использовали право вето для того, чтобы блокировать нормальные решения, и таким образом переводить Совбез ООН практически в ручной орган: то есть, каким можно было бы злоупотреблять. Вот от этого надо избавиться. Если мы хотим, чтобы международное право доминировало, чтобы между государствами были определенные правила отношений, чтобы нельзя было прийти, как сделал это Путин, сидя 23-го так в развалочку: "Я сижу здесь и всем угрожаю", как раз и нужно лишить Россию вот этого права вето и права использовать международные площадки для продвижения своей пропаганды. Потому что это, по сути, центры пророссийского лобби, как выяснилось", – рассказал советник главы президентского офиса.

По его словам, для этого существуют три инструмента.

"Тут несколько инструментов. Во-первых, это консолидация усилий демократических стран, которые должны не так осторожно говорить, как это было до войны – что "что-то там Россия где-то нарушает, но мы об этом будем говорить неформально". Чтобы они формально подавали запросы на институцию: а для чего Россия использует вне правил эту площадку? То есть, чтобы были такие юридически мотивированные заявления от других членов ООН", — сообщил Подоляк.

Вторая составляющая – это информационное давление.

"Вот как мы об этом сегодня говорим постоянно – что Россия должна избавиться от этого права не потому, что она сегодня начала войну в Украине и что-то нарушает, а потому что в 1991 году мы имеем пример коррупции Секретариата ООН, позволившего вне правил России зайти и занять не то место, которое она должна занять", – объяснил советник главы ОП.

По его мнению, исключить Россию из Совбеза ООН и переформатировать многие юридические международные формации поможет победа Украины в войне.

"Третья составляющая – ключевая. Как только мы будем правильно финализировать войну, как только мы будем идти к освобождению своих территорий, и Россия начнет внутреннюю трансформацию, в этот момент можно будет достаточно спокойно найти механизм, вернуться в 91-й год, и таким образом отменить решение о принятии России в качестве постоянного члена Совбеза ООН. То есть победа Украины позволит переформатировать многие юридические международные формации", – резюмировал Подоляк.

Напомним, в середине декабря Конгресс США внес резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Однако Россия имеет право ветировать такое предложение.

20 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконность пребывания России в Совбезе ООН.

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер после этого заявил, что большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве России в Совбезе ООН, поэтому вопрос об исключении государства пока не перспективен.

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