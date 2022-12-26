Украина инициирует процесс исключения России из ООН, – заявление МИД

МИД Украины опубликовало заявление в котором призывает страны ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН.

Об этом говорится в заявлении МИД о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом.

"Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить его из ООН в целом", – говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния РФ.

"Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости — с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", – говорится в заявлении МИД.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на создании международного специального трибунала для российской верхушки власти к ответственности до завершения войны РФ против Украины.

Конгресс США внес резолюцию об исключении России из Совбеза ООН накануне. Россия имеет право наложить вето на подобное предложение и, как доказывает практика, уже неоднократно этим пользовалась.

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