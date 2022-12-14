Зеленский призвал Европарламент создать спецтрибунал для России до завершения войны

Президент Владимир Зеленский настаивает на создании международного специального трибунала для привлечения российских руководителей к ответственности уже сейчас до завершения войны.

Об этом он отметил во время онлайн-выступления на церемонии вручения премии Сахарова.

Зеленский считает необходимым в дальнейшем сделать соответствующую институциональную основу справедливости постоянной.

«Нужно действовать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал, и чтобы не допустить какого-либо повторения агрессии. Это будет самой эффективной защитой свободы, прав человека, верховенства права и других наших с вами общих ценностей, которые олицетворяют, в частности, это отличие Европарламента – премия имени Сахарова”, – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто расследует и помогает расследовать преступления оккупантов из РФ в Украине, кто ищет информацию об убийцах и террористах, Международном уголовном суде, который тесно сотрудничает с украинскими прокурорами и намерен осуществить правосудие в отношении совершенного российскими войсками на территории Украины.

Он также поблагодарил всех лидеров и государств, политиков и международные организации, которые прилагают все возможные усилия для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

“Призываю всех вас, ваши партии и государства действенно поддержать эту работу! Трибунал должен заработать”, – подчеркнул президент.

Он напомнил, что Европарламент уже поддержал эту идею, но нужно как можно быстрее воплотить ее в реальность, в частности через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через поддержку европарламентариями и их странами соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

По словам главы государства, уничтоженные россией города и села, разрушенные судьбы, уничтоженные жизни должны быть отражены в приговорах не только тем, кто непосредственно все это совершил, но и в приговорах организовавшим и начавшим агрессию.

“И когда принцип неотвратимости наказания сработает по поводу преступления агрессии против Украины, сможем сделать соответствующую институциональную основу справедливости постоянной. Когда любой потенциальный агрессор будет знать, что наказание за преступную войну неизбежно, это будет эффективным инструментом превенции войны”, – отметил он.

Европарламент 14 декабря наградил украинцев и президента государства Владимира Зеленского премией имени Сахарова.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо поддерживать Украину всем странам мира из-за масштабных разрушений в нашем государстве.

Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о войне РФ против Украины.

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