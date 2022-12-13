Нидерланды готовы создать еще один трибунал для РФ в Гааге — Reuters

Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину.

Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину. Новый спецсуд не будет мешать работе Международного уголовного суда, также расположенному в Нидерландах.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, сообщает Reuters.

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Вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала, сказал Хоэкстра, добавив, что новый суд не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МКС), также расположенного в Нидерландах.

Акт агрессии определяется ООН как "вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого государства или какая-либо военная оккупация".

Напомним, что Украина договорилась о дальнейшем сотрудничестве в оборонной, энергетической сферах, а также о проектах восстановления государства и санкциях РФ. 28 ноября в Киеве Володмир Зеленский встретился с министрами иностранных дел 7 стран Северной Европы: Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы.

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