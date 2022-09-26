Президент Украины пообщался с премьером Нидерландов: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался сегодня с Марком Рютте, премьер-министром Нидерландов.

О чем говорили, Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 26 сентября.

"И о преступной мобилизации, которую Россия проводит, в частности, на оккупированной территории, пытаясь бросить насмерть под российским флагом и наших граждан. И о псевдореферендумах также говорили — реакция мира на них и на любые дальнейшие шаги оккупантов будет жесткой", - отметил он.

Президент поблагодарил премьер-министра Нидерландов за четкую поддержку, готовность усиливать санкционное давление на Россию.

"Скоординировали наши шаги в международных организациях, обсудили оборонное взаимодействие", – резюмировал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, на каком участке фронта сейчас самая сложная ситуация.

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