Украина получит новейшие противоракетные комплексы – Жданов о ленд-лизе

Военный эксперт рассказал, на что мы можем рассчитывать в лендлиге, и что там будет такого, чего до сих пор нет на вооружении ВСУ.

Украина в рамках ленд-лиза получит новые противоракетные комплексы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН, отвечая на вопрос, на что мы можем рассчитывать в ленд-лизе, и что там будет такого, чего до сих пор нет на вооружении ВСУ.

"Я думаю, что там может быть оружие, такое, например, как танки и такое, например, как авиация. Это то, чего на сегодняшний день у нас нет. Возможно, будут противоракетные или противовоздушные комплексы – западного производства. Уже не советские. Вот именно этого оружия нам не хватает сегодня. Также должна быть артиллерия, как ствольная, так и реактивная. И боевые бронированные машины, типа боевых машин пехоты или бронетранспортеров", — отметил эксперт.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какая самая большая проблема для ВСУ от "массы" мобилизованных россиян. По его мнению, мобилизованные оккупанты не создают масштабной угрозы, но могут затянуть процесс освобождения Украины.

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