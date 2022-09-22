Какой может быть зима в Украине — Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что делали выводы по результатам анализа температурных показателей за последние десятилетия.

В последнее время в средствах массовой информации, социальных сетях распространяются сообщения о чрезвычайно суровой зиме 2022-2023 годов.

Подобная информация не имеет под собой научной основы и научно обоснованных методических расчетов.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Современное развитие метеорологической науки во всем мире не позволяет составлять прогнозы развития атмосферных процессов с столь большой преждевременностью.

Вместе с тем, благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет, создание соответствующих баз данных у украинских метеорологов с возможностью анализа таких больших массивов информации и определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине.

Именно такой подход позволяет оценить вероятность различных сценариев развития синоптической ситуации, давать рекомендации по ожидаемому температурному режиму в разные сезоны года и учитывать эти рекомендации при принятии управленческих решений.

Фото: Укргидрометцентр

Результаты анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет свидетельствуют о следующем:

переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;

средняя месячная температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурными показателями ниже нуля градусов;

сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась в 2 раза;

каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений;

переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения осуществляется в первой декаде апреля и раньше (окончание отопительного периода).

Фото: pixabay.com

По результатам анализа температурных показателей за последние десятилетия можно сделать следующие выводы:

средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов;.

вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна;

вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток;

перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Напомним, народный синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление.

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