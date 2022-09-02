Правительство Дании не даст замерзнуть украинским воинам зимой

Во время визита в Киев министра иностранных дел Дании Еппе Кофода президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство этой страны за политическую, финансовую и вооруженную поддержку во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский, в частности, отметил снабжение Данией военной формы и зимней одежды для украинских защитников.

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"Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую достаточно скорую реакцию", – сказал Зеленский.

Президент также отметил важность поддержки со стороны Дании санкционной политики в отношении РФ и поблагодарил за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавшей в результате российских обстрелов.

Напомним, в четверг, 1 сентября, министр иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофод прибыл в Киев.

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