Правительство Дании не даст замерзнуть украинским воинам зимой

Дания поставляет зимнюю одежду для военнослужащих ВСУ.
Во время визита в Киев министра иностранных дел Дании Еппе Кофода президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство этой страны за политическую, финансовую и вооруженную поддержку во время войны.
Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский, в частности, отметил снабжение Данией военной формы и зимней одежды для украинских защитников.
"Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую достаточно скорую реакцию", – сказал Зеленский.
Президент также отметил важность поддержки со стороны Дании санкционной политики в отношении РФ и поблагодарил за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавшей в результате российских обстрелов.
Напомним, в четверг, 1 сентября, министр иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофод прибыл в Киев.
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