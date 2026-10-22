Страна НАТО решила приобрести ракеты дальнего действия и вызвала гнев Москвы

Военные НАТО / © Associated Press

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Дания решила приобрести свои первые высокоточные ракеты большой дальности, чтобы укрепить обороноспособность страны и сдерживать российскую агрессию в Европе. Решение Копенгагена уже вызвало резкую реакцию Москвы, которая пригрозила «неизбежными катастрофическими последствиями».

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Министр обороны Дании Йеппе Бруус пояснил, что новое вооружение расширит военные возможности страны и позволит наносить удары по целям в глубине территории противника в случае нападения.

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«Мы находимся в сложной ситуации с безопасностью, которая ухудшается, и именно поэтому мы развиваем оборону и укрепляем нашу боевую мощь», — заявил Бруус журналистам.

Какие ракеты закажет Дания

Копенгаген согласился приобрести ракеты Anthem, разработанные американской оборонной компанией Covenant и произведенные в Германии, а также ракеты Joint Strike Missile норвежской компании Kongsberg. Последние предназначены для использования с датскими истребителями F-35.

Датские власти не раскрыли количество заказанных ракет и стоимость закупки.

Это решение является частью более масштабных мер по укреплению обороны Дании в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину.

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В прошлом году страна объявила о намерении приобрести наступательное вооружение большой дальности, а премьер-министр Метте Фредериксен призвала военных более активно закупать новое вооружение после многих лет сокращения оборонных расходов.

Истерическая реакция Москвы

В Москве сразу отреагировали на планы Дании. Посольство РФ в Копенгагене заявило, что ракетная политика страны направлена на противостояние с Россией, и цинично предупредило о «неизбежных катастрофических последствиях».

«Копенгаген находится во власти опасных иллюзий, что закупка наступательного высокоточного оружия большой дальности для создания военной угрозы ядерной державе поможет укрепить безопасность и оборону Дании», — говорится в заявлении российского посольства.

Напомним, что Россия вновь накапливает танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и артиллерийские системы на базах хранения военной техники, запасы которой существенно сократились в первые годы полномасштабной войны против Украины. В частности, на российских военных объектах появляются новые и восстановленные бронемашины, а одна из баз с новыми танками расположена примерно в 500 километрах от границ стран НАТО.

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